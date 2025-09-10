Telegram'ın kurucusu: Fransa'daki protestolarda Telegram kullanılmasından gurur duyuyorum

Telegram'ın kurucusu ve üst yöneticisi Pavel Durov, Fransa'da düzenlenen protestolara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Durov, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki siyasi yönetimin vatandaşları 8 yıldır ihmal ettiğini belirtti.

"TELEGRAM'IN FRANSA'DAKİ PROTESTOLARDA BİR ARAÇ OLMASINDAN GURUR DUYUYORUM"

Durov, "İnsanlar boş halkla ilişkiler ve yapmacık konuşmalardan bıktı ve karşı saldırıya geçtiler. Telegram'ın, Macron'un başarısız politikalarına karşı Fransa'daki protestolarda bir araç olmasından gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Fransa'da Ağustos 2024'te gözaltına alınan Durov, 96 saatlik gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece 5 milyon euro kefalet ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Durov, Fransa'da gözaltına alınmasının, Fransız polisinin hatası nedeniyle yaşandığını öne sürmüştü.