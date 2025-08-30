Temu'dan Türkiye müjdesi: İşe alımlar başladı

Mayıs 2024'te Türkiye'de faaliyete geçen Temu, geniş ürün yelpazesi ve uygun fiyatlarıyla kısa sürede tüketicilerin ilgisini çekti.

Sensor Tower verilerine göre, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok indirilen alışveriş uygulaması unvanını elde etti.

Şimdi de Temu, Türkiye’de işletmelerin erişim alanını büyüten ve kullanıcılara daha hızlı teslimat ve daha geniş ürün yelpazesi sunan “yerelden yerele” programını başlatıyor.

Şirket bu kapsamda Türkiye ekibini kurmak için işe alım yapmaya başladı.

CNBC-e'ye göre; Temu Yetkilisi, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Yerelden yerele girişimimiz ile Türkiye’deki işletmeler için yeni büyüme fırsatları yaratmayı ve tüketicilere daha uygun fiyatlı ve kaliteli ürünlere daha hızlı teslimatla erişim imkânı sunmayı amaçlıyoruz.”

Bu program, mevcut stokları bulunan kayıtlı Türk işletmelerine milyonlarca müşteriye ulaşabilecekleri düşük maliyetli bir kanal sağlıyor.

Program şu anda yalnızca davetle katılım esasına göre çalışıyor ancak yakında Türkiye’deki tüm uygun satıcılara açılması bekleniyor.