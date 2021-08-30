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- Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 3'ü çocuk 6 yaralı
Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 3'ü çocuk 6 yaralı
Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.
- İHA
- 30.08.2021 - 18:55
- Güncelleme : 30.08.2021 - 19:12
Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep’in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi.
8 TOP MERMİSİ DÜŞTÜ, 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI
Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti.
Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 3'ü çocuk 6 yaralı VİDEO