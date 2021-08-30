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    Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 3'ü çocuk 6 yaralı

    Suriye'nin Afrin kentine terör örgütü PKK/YPG'nin düzenlediği topçu saldırısı sonucu ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı.
    • İHA
    • 30.08.2021 - 18:55
    • Güncelleme : 30.08.2021 - 19:12
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    Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 3'ü çocuk 6 yaralı

    Suriye’de terör örgütü PKK/YPG, ülkenin kuzeybatısındaki Halep’in Afrin ilçesine topçu saldırısı düzenledi.

    8 TOP MERMİSİ DÜŞTÜ, 3'Ü ÇOCUK 6 YARALI

    Saldırıda kente 8 top mermisi düşerken, ilk belirlemelere göre 3’ü çocuk toplam 6 sivil yaralandı. Sivil savunma ekipleri, top mermilerinin düştüğü bölgeye giderek, yaralıları hastaneye sevk etti.

    Terör örgütü PKK'dan Afrin'e saldırı: 3'ü çocuk 6 yaralı VİDEO

    Terör örgütü PKK dan Afrin e saldırı: 3 ü çocuk 6 yaralı #1

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