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Terör örgütü PKK/YPG, 11 Suriye askerini alıkoydu

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinde Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoyduğu bildirildi.

AA AA
25.07.2025 01:32
Terör örgütü PKK/YPG, 11 Suriye askerini alıkoydu

Suriye güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Halep'in Münbiç ilçesinin güneyinde yer alan Deyr Hafir bölgesindeki PKK/YPG'li teröristler, yolunu kaybederek kontrol noktasına giren Suriye ordusuna mensup 11 askeri alıkoydu.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Öte yandan, Suriye ordusu ile PKK/YPG arasında zaman zaman Deyr Hafir kırsalında çatışmalar yaşanıyor.

Terör örgütü PKK/YPG, ülkenin güneyindeki Süveyda ilinde çıkan çatışmalar sırasında işgalinde tuttuğu Rakka ilinden Deyr Hafir hattına terörist ve silah sevkiyatı yapmıştı.

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