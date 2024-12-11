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İHA

Tüm dünyanın gözü kulağı Suriye'de yaşanan gelişmelerde.

Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) Özgürlük Şafağı Operasyonu çerçevesinde terör örgütü PKK/YPG’den temizlenen Münbiç sokaklarında halk, yıllar sonra güvenle gezmeye başladı.

Terör örgütünün 8 yıl önce işgal ettiği ilçede zulümden kurtulan halk, normal hayatına döndü.

Geriye ise çatışmaların izleri kaldı..

Muhalifler, Münbiç'in ardından Fırat Nehri bölgesine yoğunlaşırken, bölgede yer yer çatışmalar yaşanıyor.

TERÖRİSTLERİN YANAN ARAÇLARI

Münbiç'ten kaçan teröristler geride çok sayıda araç bırakırken, çatışma esnasında hasar gören ya da yanan araçların yol kenarlarında oldukları görüldü.