Tesla, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli aracını geri çağırdı Tesla'nın, Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli otomobilinin, otomatik direksiyon fonksiyonundaki problem nedeniyle geri çağırdığı açıklandı.

AA

Elektrikki otomobil piyasasında son dönemde büyük bir hareketlilik var.

Özellikle Çin'in bu sektörde yakın zamanda tanıttığı yeni markalar heyecan ve rekabeti kızıştırdı.

Bu süreçte, sektörün öncülerinden Elon Musk'un kurucusu olduğu Amerikan elektrikli araç üreticisi Tesla'nın başı dertte...

1,6 milyon araç geri çağrıldı

Firma Çin'de satılan 1,6 milyon elektrikli otomobili, otomatik direksiyon fonksiyonundaki problem nedeniyle geri çağırdı.

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresinden yapılan açıklamaya göre, otomatik direksiyon fonksiyonu devreye girdiğinde sürücülerin bunu manuel sürüşle birlikte kullanılmasının direksiyon hatalarına yol açtığı belirtildi.

Şirket, kazalara sebep olabilecek problemin düzeltilmesi için ithal "Model X", "Model S", "Model 3" ve "Model Y" elektrikli 1,6 milyon aracı geri çağırdı.

Düzeltmelerin, Tesla'nın Pekin ve Şanghay'daki merkezlerinden, yazılım güncellemeleriyle uzaktan yapılabileceği belirtildi.

Bu ilk geri çağırma değil

Öte yandan, 26 Ekim 2022 ile 16 Ekim 2023 arasında üretilen 7 bin 538 "Model S" ve "Model X" elektrikli araç da otomatik kapı kilitlerinin çarpışma sırasında açılmasına yol açan hata nedeniyle geri çağrıldı.

Söz konusu hata da uzaktan yazılım güncellemeleriyle düzeltilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)