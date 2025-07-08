Teksas'ta sel felaketi: Can kaybı 104'e çıktı

ABD'nin Teksas eyaletinde, 4 Temmuz'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Yetkililer, meydana gelen sel felaketinde can kaybı sayısına ilişkin açıklama yaptı.

CAN KAYBI 104'E YÜKSELDİ

Söz konusu sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 104'e yükseldiğini belirten yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

KERR EYALETİNDE NEHİR TAŞTI

Yetkililer, sellerde can kaybının en çok Kerr bölgesinde yaşandığını ifade ederek burada 28'i çocuk, 84 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin güney eyaleti Tksas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağışlar sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİ SÜRÜYOR

Teksas Valisi Gregg Abbott, X hesabından yaptığı paylaşımda, yıkıcı sellerle mücadele için tüm kaynakları seferber ettiklerini belirtirken, yerel yetkililer, afet bölgesinde 50 bine yakın kişi bulunduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr ilçesini afet bölgesi ilan etmişti.

ÜLKEDE HAVA DURUMU SERVİSİNE TEPKİ

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini (NWS), felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.