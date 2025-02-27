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The Economist dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıdı: Küresel güç mücadelesi

The Economist dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıdı: Küresel güç mücadelesi Dünyaca ünlü The Economist dergisi, küresel güç için dünya liderleri arasında mafyavari bir mücadele başladığı iddiasını ele aldığı sayısında Donald Trump, Vladimir Putin, Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi dünya liderlerine yer verdi.