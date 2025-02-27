The Economist dergisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapağına taşıdı: Küresel güç mücadelesi

İngiltere merkezli The Economist dergisi, yeni yayınladığı sayısı ile dikkatleri üzerine çekti.
Amerika'nın kurallara uymayan küresel güç mücadelesinin hızla şekillendiğine değinen dergi, 1945 sonrası düzenin çözüldüğüne ve Amerika'nın uluslararası arenadaki rolünün giderek zayıfladığına dikkat çekti.
Dergi, bu küresel güç mücadelesinde en etkili olan dünya liderlerini kapağına taşıdı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA YER ALIYOR
ABD'nin dünya üzerindeki etkin rolü giderek zayıfladığına dikkat çekilen ve ABD'nin yerini almaya yaklaşan dünya liderlerinin sıralandığı kapakta, Donald Trump'ın "mafya" olarak betimlenmesi dikkat çekti.
Kapakta, Donald Trump'ın arkasında sırasıyla Rusya Lideri Vladimir Putin, Çin lideri Xi Jingping, Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer aldı.
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