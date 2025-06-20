The Guardian: İsrail, Orta Doğu'daki en büyük terör kaynağı

Abluka altındaki Gazze'ye ve İran'a karşı saldırılarını sürdüren İsrail hakkında İngiliz merkezli The Guardian gazetesinde çıkan bir yazı dikkat çekti.

"ORTA DOĞU'DA İSRAİL KADAR TERÖR KAYNAĞI OLAN HİÇBİR ÜLKE YOK"

İsrail'in “Tahran'ın nükleer silah edinebileceği” bahanesiyle İran'a sebepsiz yere bir saldırı başlattığı belirtilen yazıda, nükleer silahları gerçekten elinde bulunduran İsrail'in, nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasını imzalamayı ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetimlerini reddettiği vurgulandı.

Yazıda, İsrail'in Gazze'yi soykırım cinnetinde yok ettiği, yasadışı olarak işgal ettiği Batı Şeria'yı artan bir katliama tabi tuttuğu, ayrıca Lübnan, Beyrut ve Suriye’ye saldırdığı anlatıldı.

The Guardian’daki yazıda “Orta Doğu'da İsrail kadar büyük bölgesel istikrarsızlık ve terör kaynağı olan hiçbir ülke yok.” denildi.

“BATI, İSRAİL ZULMÜNE KOLAYLIK SAĞLIYOR”

İsrail katliamına muhalefet edenlerin şeytanlaştırıldığı ifade edilen yazıda, Batılı devletlerin İsrail’in zulmüne kolaylık sağladığı kaydedildi.

Yazıda, “Batı'nın İsrail'in zulmüne kolaylık sağlaması, Filistinlilerin ve İranlıların hayatlarını değersiz görmesine dayanıyor.” denildi.

"İSRAİL ORDUSU HER SAVAŞ SUÇUNU İŞLEDİ"

The Guardian’da yer alan yazıda, Gazze’deki katliamların Batı medyasında yeterince yer bulmaması ve G7'nin İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu beyan eden açıklaması da eleştirildi.

Yazıda şöyle denildi: