TIME dergisine göre yılın kişisi Joe Biden ve Kamala Harris

TIME dergisine göre yılın kişisi Joe Biden ve Kamala Harris

Tartışmalı ABD Başkanlık Seçimlerinde Trump'a karşı zafer elde eden Biden ve Harris, TIME tarafından bu yılın kişi olarak gösterildi.

1927 yılından beri o yıla damga vuran kişi ya da kişileri "Person of the Year" olarak kapağına taşıyan TIME dergisi bu yılki kararını açıkladı

Bu yılın en gergin olan olayların başında gelen tartışmalı ABD Başkanlık Seçimleri şüphesiz bu yıla damga vurdu.

ABD'nin seçilen başkanlarını sık sık "Yılın Kişisi" ilan eden TIME dergisi de bu sefer ülkenin ilk kadın, siyahi ve Asya kökenli Başkan Yardımcısı olan Kamala Harris'i de listeye aldı.

KAPAKTA BIDEN VE HARRIS

ABD'nin yeni Başkanı seçilen Joe Biden ve Kamala Harris derginin "2020 Yılın Kişisi" kapağında görülen isimler oldu.

Ülkede oldukça çekişmeli geçen bir seçimin ardından Joe Biden ve Kamala Harris, ABD'nin mevcut Başkanı Donald Trump'ı Oval Ofis'in dışına itmeyi başarmıştı.

TRUMP'IN KALELERİNİ ALDILAR

Biden - Harris ikilisi 306 delege kazanırken, Trump ve yardımcısı Mike Pence 232'de kalmıştı. Biden - Harris seçimi kazanırken Cumhuriyetçilerin kaleleri olan Arizona ve Georgia eyaletlerini de hanelerine yazdırmayı başarmıştı.