Time'dan tartışma yaratan kapak tasarımı: Elon Musk başkanlık koltuğunda

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Amerikan Time dergisi, yıllardır ikonik ve provokatif kapak tasarımlarıyla gündem yaratıyor.

Daha önce Donald Trump’ı "Yılın Kişisi" olarak seçen dergi, bu kez yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Son sayısının kapağında Elon Musk’ı ABD başkanlık koltuğunda otururken tasvir eden Time, kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

MUSK BAŞKANLIK KOLTUĞUNDA

Kapak tasarımı, Musk’ın Beyaz Saray’daki artan etkisini ve Washington’daki güç dengeleri üzerindeki rolünü vurguluyor.

Musk’ın ABD federal bürokrasisi üzerindeki etkisi, USAID gibi kurumların kapatılmasındaki rolü ve siyasi manevraları, hem destek hem de eleştiri topluyor.

"O DERGİ HALA İŞ YAPIYOR MU"

Bu tasarım Beyaz Saray'da Başkan Donald Trump’a da soruldu. Trump, Time’a alaycı bir yanıt vererek, "Time dergisi hala yayında mı, iş yapıyor mu? Bunu bilmiyordum." dedi.

Ancak ardından, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." diyerek Musk’a desteğini dile getirdi.

Trump'ın bu sözleri, olası güç yarışının önünü kesme çabasında bulunması olarak değerlendirildi.

İşte dikkat çeken o dergi kapağı tasarımı: