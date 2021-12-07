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    Times Meydanı'nda mobil test merkezi kuruldu

    Virüsün yeni türünün ardından oluşturulan mobil noktada test yaptıranların sayısında artış gözlendi.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.12.2021 - 07:12
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 08:47
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    Times Meydanı'nda mobil test merkezi kuruldu

    Koronavirüsün Omicron varyantı, ABD eyaletlerinin yaklaşık üçte birine yayıldı.

    ABD'de bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci, "Şimdiye kadar, büyük bir ciddiyet derecesi varmış gibi görünmüyor." dedi.

    OMICRON'UN ARDINDAN TEST YOĞUNLUĞU

    Pandeminin endişeye neden olan Omicron varyantının ABD’de birçok eyalette görülmesinin ardından mobil test merkezlerinde yoğunluk göze çarpıyor.

    Times Meydanı’na kurulan mobil koronavirüs test merkezi gün boyunca hizmet veriyor. İnsanların test yaptırmak için sıraya girdiği görüldü.

    Times Meydanı'nda mobil test merkezi kuruldu VİDEO

    KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    ABD'de şimdiye kadar 50 milyon 148 bin 680 vaka ve 810 bin 246 ölüm kaydedildi.

    Ülkede Delta varyantı, vakaların çoğunluğunu oluşturmaya devam ediyor.

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