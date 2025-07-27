Tom Barrack Lübnan'a çağrı yaptı: Hizbullah silahsızlandırılmalı

Hizbullah'ın Lübnan'daki varlığı tartışılmaya devam ediyor.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, X sosyal medya hesabından Hizbullah'ın silahsızlandırılma sürecine ilişkin paylaşım yaptı.

"SİLAHSIZLANDIRMA KONUSUNDA KARARLILIKLA HAREKETE GEÇİLMELİ"

Lübnan hükümetinin "güvenilirliğinin", ilkeler ile uygulama süreci arasında uyum sağlayabilme becerisine dayandığını belirten Barrack, silahların "devletin tekelinde olmasının" çok önemli olduğunu yineledi.

Barrack, "Hizbullah, silahlarını elinde tuttuğu sürece, sözler yeterli olmayacak. Hükümet ve Hizbullah, Lübnan halkını şu anki durumun sürüncemesinde bırakmamak için şimdi tam bir kararlılık gösterip harekete geçmeli." ifadelerini kullandı.

ÖNERİYİ ABD SUNDU

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.

"ASKERİ KANAT TAMAMEN ORTADAN KALKMALI"

Barrack, 27 Haziran'da konuk olduğu Al Arabiya televizyonunda, bölgesel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş ve "Hizbullah'ın askeri kanadı tamamen ortadan kalkmalı. Siyasi kısmı değil ama askeri yapısı kabul edilemez.

Silahsızlanma için takvim belirlenmeli, mesela Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmeli." ifadelerini kullanmıştı.