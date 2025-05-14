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AA & Ensonhaber

Libya'nın başkenti Trablus, silahlı gruplar arasında artan gerilimle bir kez daha çatışmalara sahne oluyor. Özellikle Ayn Zara, Ras Hasan ve Bin Aşur bölgelerinde yoğunlaşan çatışmalar, şehirde hayatı felç etti.

Libya basınında yer alan haberlere göre, tansiyonun yükselmesiyle birlikte Mitiga Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar tamamen durduruldu. Başkentteki tansiyonun giderek artması üzerine Libya Kızılayı'nın Trablus şubesi en yüksek alarm seviyesine geçtiğini duyurdu. Öte yandan, Trablus Üniversitesi’nden yapılan açıklamada eğitime bir kez daha ara verildiği bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve yerel kaynaklara dayandırılan bilgiler, çatışmaların Savunma Bakanlığına bağlı unsurlarla “Rada” isimli silahlı grup arasında gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

BM'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Trablus’ta iki gecedir yoğunlaşan silahlı çatışmaların siviller üzerindeki etkisinden derin endişe duyduğunu açıkladı. Özellikle kalabalık yerleşim alanlarında yaşanan şiddetin sivillerin yaşamını tehlikeye attığına dikkat çekilen açıklamada, çatışan tüm taraflara “şartsız ateşkes” çağrısı yapıldı ve sorunların diyalogla çözülmesi gerektiği vurgulandı.

ÇATIŞMALARIN ARKA PLANI

Başkentteki çatışma dalgasının fitilini ateşleyen gelişme ise 12 Mayıs’ta yaşandı. Libya medyasına göre, Trablus’ta etkin milis gruplardan İstikrarı Destekleme Biriminin lideri Abdulgani el-Kikli'nin öldürüldüğü yönünde haberler gündeme geldi. Bu iddianın ardından birliğe bağlı milislerle Savunma Bakanlığı unsurları arasında silahlı çatışmalar yaşandı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yer buldu.

Çatışmalara ilişkin hükümetten yapılan ilk açıklamada, Savunma Bakanlığı’na bağlı güçlerin Trablus’un Ebu Selim bölgesindeki askeri operasyonu başarıyla tamamladığı kaydedildi. Başbakan Abdulhamid Dibeybe ise, olayların kontrol altına alınmasında görev alan ordu ve polis güçlerini tebrik etti.

Trablus Üniversitesi Hastanesi Müdürü Abdulhalim eş-Şeybani, çatışmalar sırasında hastaneye biri ağır olmak üzere beş yaralı getirildiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada, başkentte güvenliğin sağlandığını belirterek kamu görevlileri ve vatandaşlara “günlük yaşama dönün” çağrısı yaptı.