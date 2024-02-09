Trenler durdu! İspanya'da demir yolu grevinden dolayı 310 sefer iptal

İspanya'da Renfe ve Adif'in İşçi Komisyonları Sendikası'na (CCOO) bağlı işçiler, 2016 yılında yürürlüğe giren geçici pozisyonlara yapılan iş alımlarının karşılanması ve haftada 35 saat çalışma uygulamasına izin verilmesi talepleriyle gece yarısından itibaren 23 saatlik grev başlattı.
310 tren seferi iptal edildi
Sendika ile Ulaştırma Bakanlığı arasında henüz anlaşma sağlanamadığı için grev nedeniyle 310 tren seferi iptal edildi.
Grev, Madrid ve Barselona gibi büyük kentlerde hızlı tren seferleri dışında halkın günlük hayatta sık kullandığı banliyö seferlerini de etkiledi.
İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştu
Bazı tren istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken Bakanlık, hızlı trenlerde yüzde 73, orta mesafeli seferlerde yüzde 65 ve yük trenlerinde yüzde 25'lik asgari hizmetin sağlanması gerektiğini açıkladı.
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