Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor: Hakan Fidan Riyad'a gidecek Türkiye'nin Gazze'deki insanlık krizini sona erdirmek için yürüttüğü diplomasi trafiği sürüyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu kapsamda yarın Suudi Arabistan'a gidecek.

AA

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan 28-29 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret edecek.

İİT toplantısına katılacak

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılacak.

İkili temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyareti boyunca çeşitli ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)