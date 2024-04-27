Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor: Hakan Fidan Riyad'a gidecek
AA

Türkiye, Gazze'de barışın tesisi için yoğun mesai harcıyor...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Fidan 28-29 Nisan tarihlerinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı ziyaret edecek.

İİT toplantısına katılacak

Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi'nin Gazze konusunda oluşturduğu Temas Grubu toplantısına katılacak.

İkili temaslarda bulunacak

Dışişleri Bakanı Fidan'ın ziyareti boyunca çeşitli ikili görüşmeler de yapması bekleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)