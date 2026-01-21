İran: Protestolarda 3 bin 117 kişi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran'da protestolar...

İran'da 28 Aralık'ta ulusal para biriminin büyük değer kaybetmesi ekonomik nedenlerle başlatan protestolar rejim karşıtı bir hal alarak devam ediyor.

Sokaklarda giderek daha da şiddetlenen operasyonlar nedeniye ülkede birtakım uygulamalara gidilirken eylemlere ölen kişilerin sayısı ile ilgili farklı iddialar ortaya atılıyor.

İRAN SAYIYI '3 BİN 117' KİŞİ OLARAK AÇIKLADI

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu verilerine dayanarak yaptığı yazılı açıklamasında, ülkenin birçok noktasındaki protestolar sırasında meydana gelen şiddet olaylarında 3 bin 117 kişi yaşamını yitirdiği belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu belirtilerek bunların "şehit" sayıldığı ifade edildi.

Olaylarda öldürülenlerin çoğunun "silahlı saldırılar ve terör eylemleri sonucu yoldan geçen vatandaşlar ve bazılarının da gösteriler sırasında terörist unsurlar tarafından hedef alınan protestocular" olduğu aktarıldı.

REUTERS: ÖLÜ SAYISI 5 BİNE ULAŞTI

Daha önce İngiliz haber ajansı Reuters’e konuşan bir yetkili ise 500’ü güvenlik personeli olmak üzere 5 bin kişinin öldüğünü söylemişti.

İsmi açıklanmayan İranlı yetkili, eylemcileri masum insanları öldürmekle suçlamıştı.

"SON FİTNE ABD'NİN ESERİ"

Sokak olayları devam ederken İran devlet televizyonuna göre İran lideri Ali Hamaney, Tahran'da halka hitap etti.

Hamaney, "Son fitnede bizzat ABD Başkanı devreye girdi. Konuştu, tehdit etti ve fitnecileri teşvik edip destekledi.Biz ABD Başkanı'nı hem can kayıpları, hem verdiği zararlar hem de İran halkına yönelttiği tahkirler nedeniyle suçlu görüyoruz." dedi.

TRUMP ÖNCE DESTEK VERDİ SONRA TEŞEKKÜR ETTİ

Göstericilere başından itibaren açıktan destek veren Trump, 13 Ocak’ta "İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, yardım yolda" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 14 Ocak’taki açıklamasında da ise "Bize, İran’da infazların durdurulduğu bildirildi. Şu anda bir infaz planı ya da idam yok" deyip, dün de ‘800’den fazla idamı iptal ettiği’ İran’a teşekkür etti.