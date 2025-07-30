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Trump açıkladı: Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlüğe girdi

Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlüğe girerken duyuruyu ABD Başkanı Donald Trump yaptı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
30.07.2025 09:02 Güncelleme:
Trump açıkladı: Hawaii'de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı yürürlüğe girdi

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Rusya’nın Kamçatka Yarımadası açıklarında 8.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Türkiye saati ile 02.25’te meydana gelen sarsıntının 19 kilometre derinlikte kaydedildiği bildirildi.

Bölgede 6.9 ve 6.3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

TRUMP AÇIKLAMA YAPTI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından konuya ilişkin mesaj paylaştı.

Alaska ve ABD Pasifik kıyısı için ise "Tsunami İzleme" durumunun geçerli olduğunu belirten Trump, Japonya'nın da tehlike altında olduğunu bildirdi.

TSUNAMİ UYARISI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Trump, Pasifik Okyanusu’nda meydana gelen büyük deprem nedeniyle Hawaii’de yaşayanlar için Tsunami Uyarısı'nın yürürlüğe girdiğini duyurdu.

En güncel bilgiler için "tsunami.gov" adresinin ziyaret edilmesi çağrısında bulunan Trump, "Güçlü ve güvende kalın." ifadelerini kullandı.

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