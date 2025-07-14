Trump açıkladı: Ukrayna'ya gönderilecek hava savunma sisteminin parasını AB ödeyecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanamazken ABD, Ukrayna'ya olan desteğini artıma kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere açıklama yaparken konuya değindi.

"HİÇBİR ŞEY ÖDEMEYECEĞİZ AMA GÖNDERECEĞİZ"

Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri gönderip göndermeyeceklerine ilişkin soruya Trump, "Henüz sayısı kesinleşmedi ama biraz göndereceğiz çünkü korunmaya ihtiyaçları var. Ama Avrupa Birliği ödeyecek.

Biz hiçbir şey ödemeyeceğiz ama göndereceğiz. Bu, bizim için iş olacak. Onlara, çok ihtiyaçları olan Patriotları göndereceğiz." diye konuştu.

"ÖNCE GÜZEL KONUŞUYOR SONRA İNSANLARI BOMBALIYOR"

Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayarak, "Putin'in söylediklerinin arkasında biri olduğunu sanırdım. Çok güzel konuşuyor ancak sonra gece insanları bombalıyor. Bu hoşumuza gitmiyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar duyurup duyurmayacağına ilişkin soruya ise Trump, "Ne olacağını göreceğiz." yanıtını verdi.

"İSTİFA EDERSE HARİKA OLUR"

Öte yandan, Fed Başkanı Jerome Powell'ın ABD için "kötü" olduğunu dile getiren Trump, "Jerome Powell istifa ederse harika olurdu. Eder mi bilmiyorum ama etmeli." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, faiz oranının çok düşük olması gerektiğini, ancak Powell'ın bu konuda "hep geç kaldığını" söyledi.

NATO'NUN ÜSTLENECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Trump, 11 Temmuz'da, ülkesinin Ukrayna'ya silah sevkiyatını NATO aracılığıyla gerçekleştirmek için ittifakla anlaştığını ve bu silahların masrafını NATO'nun üstleneceğini belirtmişti.