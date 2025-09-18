Trump, 'Antifa' isimli sol grubu 'terör örgütü' ilan etti

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Trump, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün öldürülmesi sonrası "Antifa" gibi radikal sol grupların "yerel terör grubu" kapsamına alınmasını "yüzde 100" düşünebileceğini söylemişti.

TERÖR ÖRGÜTÜ İLAN ETTİ

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Hasta, tehlikeli ve radikal sol felaketi olan Antifa'yı büyük bir terör örgütü olarak ilan ettiğini bildirmekten memnuniyet duyduğunu belirten Trump, Antifa'yı finanse edenlerin kapsamlı bir şekilde soruşturulmasını şiddetle tavsiye edeceğini kaydetti.