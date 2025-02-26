Trump: Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu

AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dua ile açılış yapan ilk kabine toplantısında, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan’daki Bagram Hava Üssü’nün kontrolünü yeniden ABD’ye devretmek için çalışacaklarını belirterek, "Afganistan’a milyarlarca dolar yardım gönderiyoruz, ancak bu pek fazla bilinmiyor. Bagram’ı Afganistan yüzünden değil, Çin yüzünden tutacağız çünkü Çin’in nükleer füzelerinin üretildiği yere sadece bir saatlik mesafedeyiz" açıklamasını yaptı.

"BEN ONA VALİ TRUDEAU DİYORUM"

Trump ayrıca Kanada'nın ABD’nin 51. eyaleti olmasına yönelik bir kez daha görüş bildirdi: "Kanada'nın 51. eyaletimiz olmasını öneriyorum. Gümrük vergisi yok, hiçbir engel yok. Onlara askeri koruma da sağlarsak harika olur" dedi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau’yu "çok iyi bir adam" olarak tanımlayan Trump, "Ben ona Vali Trudeau diyorum" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BİRLİĞİ, BİZİ MAHVETMEK İÇİN KURULDU"

Trump, Avrupa Birliği hakkında da sert bir yorumda bulunarak, "Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu. Amacı buydu ve bu konuda iyi iş çıkardılar. Ama şimdi ben başkanım, misilleme yapamazlar" dedi.

"BİZ SEÇİLMESEYDİK, PUTİN HER ŞEYİ ELE GEÇİRMEK İSTEYECEKTİ"

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna-Rusya Savaşı’nı sonlandırabilmek için tavizler vermek zorunda kalacağını savundu. Trump, "Eğer biz seçilmeseydik, bu yönetim büyük bir farkla kazanmasaydı, savaşın çok daha uzun süreceğini ve Putin’in her şeyi ele geçirmek isteyeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.