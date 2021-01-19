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    Trump, bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya seyahat yasağını kaldırdı

    ABD Başkanı Donald Trump, Şengen bölgesi, İngiltere, İrlanda ve Brezilya'ya koronavirüs nedeniyle seyahat yasağını, 26 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere kaldırdı.
    • AA
    • 19.01.2021 - 03:27
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    Trump, bazı Avrupa ülkeleri ve Brezilya'ya seyahat yasağını kaldırdı

    Trump, 2020 Mart ayında Şengen bölgesinde yer alan Avrupa ülkelerinin yanı sıra İngiltere, İrlanda ve Brezilya'dan ABD'ye seyahat eden yabancı ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasaklarına ilişkin yeni bir karara imza attı.

    NEGATİF TEST SONUCU İSTENECEK

    Yasağın kaldırılmasına yönelik imzaladığı genelgede Trump, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC), 26 Ocak'tan itibaren dış hatlardan seyahat eden tüm yolculardan "negatif" test sonucu isteyeceğini anımsattı.

    CDC'nin bu uygulamasının, sağlık açısından güvenliğin sağlanması adına yeterli olduğunu belirten Trump, bu tarihten itibaren söz konusu ülkelere yönelik yasakların da kalkacağını kaydetti.

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