ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları başka bir boyuta taşındı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in 'düşmanca' davranmaya başladığını söyleyerek Cuma günü Çin’e yönelik gümrük vergilerini %100’e çıkarma tehdidinde bulunmuştu.

Trump bu açıklamalarının ardından bugün Truth Social hesabından yeni bir mesaj paylaştı.

"ÇİN'E YARDIM ETMEK İSTİYORUZ ZARAR VERMEK DEĞİL"

Bu defa Çin hakkında olumlu ifadeler kullanan Trump, "Çin hakkında endişelenmeyin, her şey yoluna girecek! Son derece saygı duyulan Başkan Xi sadece kötü bir an geçirdi.

Ülkesinin bunalıma girmesini istemiyor, ben de istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Çin’e yardım etmek istiyor, zarar vermek değil" dedi.

"GÖRÜŞMEM İÇİN NEDEN YOK"

Trump daha önce, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile konuşmadığını ve çünkü bunun için hiçbir sebep olmadığını belirterek "Bu sadece benim için değil, tüm özgür dünya liderleri için gerçek bir sürprizdi.

İki hafta sonra Güney Kore'deki APEC toplantısında Şi ile görüşecektim ama artık bunun için bir neden yok gibi görünüyor" ifadelerini kullanmıştı.

PİYASALARDA DALGALANMA YAŞANDI

Trump’ın Cuma günü yaptığı açıklamalar küresel piyasaları da sarsmış, S&P 500 endeksi haftayı %2,7 düşüşle kapatarak Nisan ayından bu yana en sert kaybını yaşamıştı.