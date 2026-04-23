Trump ekibi çağrı yaptı: Dünya Kupası'na İran'ın yerine İtalya katılsın

ABD, Meksika ve Kanada'nın organize edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek 48 takım belli oldu.

11 Haziran'da başlayacak turnuvada Türkiye A Milli Futbol Takımı da mücadele edecek.

Elemelerde en büyük sürpriz ise İtalya'dan geldi.

Futbol denince ilk akla gelen ülkelerin başında gelen İtalya, play-off turunda elenerek turnuvaya katılma hakkı elde edemedi.

ABD'deki büyük İtalyan kökenli nüfus açısından hayal kırıklığı olan bu durum, şimdilerde politik bir konunun merkezinde.

ABD'DEN FİFA'YA İLGİNÇ TALEP

İran savaşı nedeniyle İtalya ile ters düşen ABD yönetimi, yeni bir arayış içinde.

ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşa karşı açıklamaları nedeniyle Papa 14. Leo'yu hedef alması İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile arasını açtı.

Hem bu siyasi tabloyu düzeltmek hem de milyonlarca İtalyan-Amerikalıyı mutlu etmek hem de turnuvayı izlemek için ABD'ye gelecek yüz binlerce İtalyan turisti kaybetmemek isteyen Trump yönetiminden ilginç teklifler geliyor.

"DÜNYA KUPASINA İRAN'IN YERİNE İTALYA KATILSIN"

Bu kapsamda Trump'ın özel elçisi Paolo Zampolli, Financial Times'a verdiği röportajda, turnuvaya İran yerine İtalya'nın katılması çağrısında bulundu.

Özel elçi Zampolli, "Trump ve FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya, Dünya Kupası'nda İran'ın yerini İtalya'nın almasını önerdiğimi teyit ediyorum. Bir İtalyan olarak 'Azzurri'yi ABD'nin ev sahipliği yaptığı bir turnuvada görmek bir rüya olur. Dört şampiyonluğu olan bir takımın dahil edilmesi için yeterli gerekçe var." ifadelerini kullandı.

İTALYA 3'ÜNCÜ TURNUVASINI KAÇIRACAK

Dünya futbolunun köklü ekiplerinden İtalya, mart ayında oynanan play-off finalinde Bosna-Hersek'e penaltı atışları sonucu 4-1 yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetmişti.

Zampolli'nin önerisi, bu başarısızlığın ardından İtalyan kamuoyunda heyecan yaratsa da FIFA'nın bu talebe nasıl bir yanıt vereceği henüz bilinmiyor.

İRAN TURNUVAYA KATILACAK

Haberde, İran'ın çarşamba günü bir açıklama yaparak turnuvaya hazırlıklı olduklarını ve katılmayı planladıklarını bildirdiği aktarıldı.

Tahran yönetimi nisan ayı başında yaptığı açıklamada, maçlarının ABD'den Meksika'ya taşınması talebine FIFA'dan gelecek yanıta göre katılımlarını netleştireceklerini belirtmişti.

Konuya ilişkin Beyaz Saray, FIFA, İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) ve İran Futbol Federasyonu (FFIRI) tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.