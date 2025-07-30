Trump, Epstein'nın bir genç kadını kaçırması sonrası aralarının bozulduğunu söyledi

Jeffrey Epstein dosyası gündemde kalmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya dönüşünde Air Force One'da yaptığı açıklamada, Jeffrey Epstein ile ilişkisine yönelik ilginç açıklamalarda bulundu.

'BURADAN DEFOL' DEDİM"

Trump, Epstein'ın Mar-a-Lago'daki SPA çalışanı genç bir kadını "kaçırdığını" ve olayın ardından Epstein ile aralarının bozulduğunu dile getirdi.

Trump, "İnsanlar Mar-a-Lago SPA'sından çıkarıldı, Epstein tarafından işe alındı. Başka bir deyişle gittiler. Bunu duyduğumda ona 'Dinle, bizim insanlarımızı almanı istemiyoruz' dedim. Ve sonra çok geçmeden bunu tekrar yaptı. Ben de ‘Buradan defol' dedim." ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARI VIRGINIA GIUFFRE'YE YÖNLENDİRDİ

Trump, bu çalışanlardan birinin, Epstein'ın en tanınmış suçlayıcılarından biri olan merhum Virginia Giuffre olduğunu iddia etti.

ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde 2019'da intihar eden ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'den şikayetçi olan Virginia Roberts Giuffre, evinde intihar etmişti.

"HAYATI BOYUNCA CİNSEL İSTİSMAR MAĞDURU OLDU"

Virginia Giuffre'nin ailesi tarafından yapılan açıklamada, istismarın getirdiği yükün artık dayanılmaz bir hale geldiği ve Giuffre'nin birkaç yıldır yaşadığı çiftlikte intihar ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Kalbimiz paramparça olmuş bir şekilde Virginia'nın dün gece Batı Avustralya'daki çiftliğinde hayatını kaybettiğini duyuruyoruz. Hayatı boyunca cinsel istismar ve insan ticareti mağduru olduktan sonra intihar etti.

Virginia, cinsel istismar ve insan ticaretine karşı verilen mücadelede azimli bir savaşçıydı. Hayatta kalan birçok kişi için umut ışığı oldu. Karşılaştığı tüm zorluklara rağmen ışığı hep parladı. Yokluğu, tarif edilemez bir şekilde hissedilecek." ifadeleri kullanmıştı.

DAVANIN SEMBOL İSMİYDİ

Virginia Giuffre, 2000 yılında ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki tatil kompleksi Mar-a-Lago'da soyunma odası asistanı olarak çalışırken İngiliz sosyetesinden Ghislaine Maxwell ile tanıştığını ve Maxwell'in kendisine ABD'li milyarder iş adamı Jeffrey Epstein'in masaj terapisti olarak çalışma teklifini ilettiğini anlatmıştı.

Giuffre, bu süreçte ABD'li milyarder Epstein'in kendisini cinsel amaçlarla arkadaşlarına ve müşterilerine sunduğunu iddia etmişti.

HAPİSHANEDE İNTİHAR ETTİ

ABD'li milyarder iş adamı Epstein, 2002-2005 yılları arasında reşit olmayan ve 14 yaşından küçük onlarca kız çocuğuna karşı cinsel taciz ve istismar suçlamaları ile 6 Temmuz 2019'da New York'taki federal mahkemede hakim karşısına çıkarıldıktan sonra suçlu bulunarak cezaevine gönderildi.

Epstein, tutuklu bulunduğu cezaevinde 10 Ağustos 2019'da intihar ettti.

Ghislaine Maxwell ise Epstein'ın istismarına yardım etmekten suçlu bulunarak 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

KRALİYET AİLESİ DE SUÇLANDI

Prens Andrew aleyhinde 2021'de dava açmıştı.

Giuffre ayrıca, 17 yaşındayken insan ticareti yoluyla İngiliz Kraliyet Ailesi'den York Dükü Prens Andrew'e gönderildiği ve Andrew'in cinsel istismarına maruz kaldığı iddiasında bulunmuştu.

PARA KARŞILIĞINDA UZLAŞMAYA VARILDI

2021'de New York'taki federal mahkemede Prens Andrew aleyhinde dava açan Giuffre, Andrew'ün 17 yaşındayken kendisine 3 defa cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürmüştü.

Prens Andrew suçlamaları reddetmiş, 2022 yılında Andrew ve Giuffre para karşılığında uzlaşıya varmıştı.