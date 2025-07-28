Trump: Gazze'deki çocuklar televizyonda çok aç görünüyor

İskoçya'daki kritik zirvede gündem Gazze...

ABD Başkanı Donald Trump, İskoçya'da İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Turnberry golf sahasının dışında gazetecilere konuşan Trump'a, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de yardım eksikliğinden kaynaklanan bir açlık sorunu olmadığı yönündeki değerlendirmesine katılıp katılmadığı soruldu.

"TELEVİZYONDA ÇOCUKLAR AÇ GÖRÜNYÜYOR"

Trump yanıt olarak şunları kaydetti:

Bilmiyorum, televizyona baktığımda katılmıyorum diyebiliyorum. Çocuklar çok aç görünüyor.



Netanyahu'ya belki de farklı bir yol izlemelisin dedim.

"KİMSE BİZE TEŞEKKÜR ETMEDİ"

Gazze için çok para harcadıklarını söyleyen Trump, "Gazze'ye çok fazla para verdik. Kimse teşekkür etmedi.

Diğer ülkelerin de adım atması gerek" ifadelerini kullandı.

HAMAS'A SUÇLAMA

AB'nin Gazze'ye daha fazla yardım göndereceğini ve Starmer'dan da yardım isteyeceğini söyledi.

Trump ayrıca Hamas'ın Gazze'de rehin tutulan son İsraillileri serbest bırakacağından şüphe duyduğunu, çünkü onları "insan kalkanı" olarak kullandığını söyledi.

"İSRAİL KARAR VERMEK ZORUNDA KALACAK"

İsrailli ailelerin, ölen esirlerin cesetlerinin iade edilmesini beklediği, bu ailelerden bazılarıyla bir araya geldiğini söyleyen Trump, İsrail’in bir karar vermek zorunda olduğunu vurguladı:

Biliyorsunuz, geçen gün İsrail ile Hamas rutin bir görüşme yaptılar ve birdenbire sertleştiler. Hamas esirleri geri vermek istemiyor ve bu yüzden, İsrail bir karar vermek zorunda kalacak.



Ben ne yapacağımı biliyorum, ama bunu söylemenin uygun olmadığını düşünüyorum, ancak İsrail bir karar vermek zorunda kalacak.

PUTİN'İ HEDEF ALDI

Trump, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili olarak şunları ekledi: