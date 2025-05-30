Trump, görevden ayrılan Elon Musk'a Beyaz Saray'da teşekkür etti

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ABD Başkanı Donald Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı’nın başına getirdiği Elon Musk’ın görevinden çekilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Musk’ın tamamen ayrılmadığını belirten Trump, “Elon artık tam zamanlı görevde olmayacak ama zaman zaman katkı sunmaya devam edecek” dedi.

Trump, Musk’a bugüne dek verdiği destek için teşekkür ederek, "Zamanını ayırıp bize destek verdiği için minnettarız" ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE ATEŞKESE ÇOK YAKLAŞTIK"

Trump ayrıca, Gazze'deki çatışmalara ilişkin bir değerlendirmede bulunarak, “Gazze’de taraflar ateşkes konusunda önemli bir aşamaya geldi. Anlaşmaya çok yakınız” açıklamasını yaptı.