Trump: Grönland 52'nci eyalet olacak, Venezuela'da 53'üncü olabilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, komşu ülkelerin egemenliklerini hedef almayı sürdürüyor.

ABD Başkanı, cumartesi günü başkent Washington'da yapılan Alfalfa Club etkinliğine katıldı.

Donald Trump, her yıl düzenlenen yemekte ülkesinin seçkin politikacıları, yöneticileri ve iş insanlarına seslenirken yaptığı esprilerle kafa karıştırdı.

"GRÖNLAND'IN İSTİLASINI İZLEMEK İÇİN KONUŞMAMI KISA KESECEĞİM"

79 yaşındaki siyasetçi; Fed Başkanı Jerome Powell, JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon ve Carlyle Group kurucularından David Rubenstein gibi kişilere seslendi.

"Bu odada nefret ettiğim çok kişi var. Çoğunuzu seviyorum" dedikten sonra "Grönland'ın istilasını" izlemek için konuşmasını kısa keseceğini söyledi.

"İSTİLA ETMEYİP, SATIN ALACAĞIZ"

Grönland'ı alma konusundaki ısrarını yineleyen Trump, konuşmasının devamında yaptığı espriyi düzeltti.

ABD Başkanı "Grönland'ı istila etmeyeceğiz, satın alacağız." ifadesini kullandı.

KANADA VE VENEZUELA'YI DA HEDEF ALDI

Yaptığı esprilerden bir diğerine Kanada ve Venezuela'yı da katan ABD Başkanı Trump, şu ifadeleri kullandı:

Hiçbir zaman Grönland'ı 51'inci eyalet yapmak istemedim.



Kanada'yı 51'inci eyalet yapmak istiyorum. Grönland, 52'nci eyalet olacak, Venezuela da 53'üncü olabilir.

MÜSTAKBEL FED BAŞKANINI TEHDİT ETTİ

Trump, etkinlikte ayrıca ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh'a da şakayla karışık yüklenenerek "Eğer faiz oranlarını düşürmezse ona dava açacağım.

Şaka yapıyorum." dedi.

KENDİ GÖREVE GETİRİP İKİNCİ DÖNEMİNDE KOVMAK İSTEDİ

Trump, bu yemekte de yer alan Jerome Powell'ı 2018'de Fed'in başına getirmişti.

Ancak Cumhuriyetçi lider, ilk döneminden beri Demokratlarla iş birliği yapmakla ve faiz oranlarını yüksek tutmakla suçladığı Powell'ı görevden almak istediğini defalarca söylemişti.