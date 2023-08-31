Trump hakkında yeni iddia: Servetini 2,2 milyar dolar fazla açıkladı New York Başsavcılığı, ABD'nin eski liderinin varlığının yanlış biçimde gösterildiğini düşünüyor. İddialara örnek olarak Trump'ın golf sahası verildi.

AA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, son dönemde hakkında açılan davalarla mücadele ediyor.

Trump'ın, 2020 başkanlık seçimi sonuçlarını kendi lehine değiştirme girişiminde bulunduğu iddia ediliyordu.

Söz konusu isim, şimdi de kişisel servetiyle ilgili sorunlar yaşamaya başladı.

Fazla servet söylentisi

New York Başsavcılığı, Trump'ın bir yıllık kişisel servetini olması gerekenden 2,2 milyar dolara kadar fazla açıkladığını iddia etti.

NBC News'ün haberine göre, savcılar, Trump, çocukları ve Trump Organization şirketine açılan 250 milyon dolarlık davada, 2011- 2021 arasında Trump'ın kişisel servetini olduğundan fazla gösterdiğini savundu.

'2,2 milyar dolar fazla açıkladı' iddiası

Savcılar, New York Yüksek Mahkemesi'ne sundukları belgelerde, Trump'ın servetini, her yıl olması gerekenden 812 milyon ila 2,2 milyar dolar fazla açıkladığı ifade edildi.

Savcıları, Trump'ın işiyle alakalı işlemler için servetini birçok "yanlış veya yönlendirici" biçimde gösterecek belgeler kullandığının dikkate alınmasını talep etti.

Savcılar tarafından, Trump'ın İskoçya’daki golf sahasının değerini olduğundan daha yüksek değerde göstermesi örnek verildi.

"Savcılar cadı avı yapıyor"

Trump'ın avukatı, söz konusu iddialara cevap vermeyerek savcıların faaliyetlerini "cadı avı" olarak tanımladı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump, bazı çocukları ve Trump Organization şirketine 250 milyon dolarlık dava açmıştı.