Trump Irak'tan yeni Suriye hükümetine destek vermesini istedi

İHA

Suriye'de yeni bir dönemin kapıları aralanıyor.

8 Aralık 2024 tarihinde muhaliflerin zaferi sonrası Esad rejimin düştüğü Suriye'de yeni yönetim, diplomasi görüşmelerini sürdürüyor.

Bu süreçte ülkenin yeniden yapılandırılması devam ederken, konuya ilişkin düşüncelerini tam olarak dile getirmeyen ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump hakkında bir iddia ortaya atıldı.

Irak basınında ismi açıklanmayan bir kaynağa dayandırılan habere göre; Trump, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'ye özel bir mesaj gönderdi.

"SURİYE'DE YENİ HÜKÜMETİN OLUŞUMUNA DESTEK VERİN"

Mesajın Trump'ın bir temsilcisi tarafından yapılan gizli bir ziyarette iletildiğini belirten kaynak, Trump'ın Irak'ta devlet kontrolü dışında faaliyet gösteren silahlı grupların etkisiz hale getirilmesini ve bu grupların faaliyetlerinin sınırlandırılmasını, İran bağlantılı grupların faaliyetlerinin durdurulması, Irak'ın Suriye meselesine müdahil olmaması ve yeni Suriye hükümetinin oluşumuna destek verilmesini talep ettiği aktarıldı.

İRAN İLE GÖRÜŞMELERİNDE BU KONUYU ELE ALACAK

Irak hükümetinden bir kaynak, Irak'ın bölgedeki güvenliğin sağlanması için yoğun çaba gösterdiğini ve Sudani'nin İran'a yapacağı ziyarette, Irak'ın bu konudaki görüşlerini aktaracağını söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin gelecek hafta Tahran'a bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Ancak Irak hükümetinden henüz ziyarete ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Irak Başbakanı Sudani, Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Ürdün ve Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirmişti.