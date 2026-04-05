İran: Netanyahu'nun emirlerine uymakta ısrar ettiğiniz için tüm bölgemiz yanacak

Orta Doğu'da kaos...

ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşta 1 aydan fazla zaman geride kaldı.

Barış konusunda somut bir adım atılmazken ABD Başkanı Donald Trump, tehditlerinin seviyesini artırdı.

KÜFÜRLER YAĞDIRDI

Son mesajında küfürlü ifadeler kullanan ABD Başkanı, "Salı günü İran’da hem Santral Günü hem de Köprü Günü olacak, ikisi bir arada.

Bunun gibisi olmayacak!!! Açın şu lanet boğazı, o s*kt*ğ*min boğazını açın deli p*çler, yoksa cehennemi yaşarsınız – İzleyin görün! Allah’a hamdolsun." dedi.

"İRAN'DAN TRUMP'IN SÖZLERİNE YANIT"

Trump'ın alışılmışın dışındaki sert üslubuna, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'dan yanıt geldi.

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yapan Kalibaf, Trump'a açık bir çağrıda bulundu.

"NETANYAHU'NUN EMİRLERİNE UYDUĞUNUZ İÇİN TÜM BÖLGE YANACAK"

Savaşın kimseye bir faydası olmadığını ifade eden Kalibaf, şunları kaydetti:

Pervasız hamleleriniz ABD'yi her bir aile için 'yaşayan bir cehenneme' sürüklüyor ve Netanyahu'nun emirlerine uymakta ısrar ettiğiniz için tüm bölgemiz yanacak.

"SAVAŞ SUÇLARI İLE BİR ŞEY ELDE EDEMEZSİNİZ"

ABD'nin bu savaştan bir zaferle ayrılamayacağını vurgulayan yetkili isim, "Hiç şüpheniz olmasın, savaş suçları aracılığıyla hiçbir şey elde edemeyeceksiniz.

Tek gerçek çözüm, İran halkının haklarına saygı duymak ve bu tehlikeli oyuna son vermektir." ifadelerini kullandı.

TRUMP VERDİĞİ SÜREYİ YİNE UZATTI

Öte yandan yeni bir açıklama yapan ABD Başkanı Trump, herhangi bir detay vermeden işaret ettiği "Salı saat 20:00" notuyla bir paylaşım yaptı.

Bu açıklama İran'a tanınan yeni süre olarak yorumlandı.