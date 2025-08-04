Trump: İsrail'in saldırıları soykırım değil

ABD Başkanı Donald Trump, Pensilvanya’daki Lehigh Valley Uluslararası Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin, İsrail’in saldırılarını soykırım olarak görüp görmediği sorusuna “Bence öyle değil, onlar savaş halindeler” yanıtını verdi.

"İSRAİL'İN GAZZELİLERİ DOYURMASINI İSTİYORUZ"

Açlık krizine dikkat çeken Trump, ABD’nin Gazze’deki Filistinlilere yiyecek ulaştırmak için çalıştığını belirterek, “İnsanların doyurulmasını istiyoruz. İsrail’in onları doyurmasını istiyoruz. Kimsenin aç kalmasını ya da açlıktan ölmesini istemiyoruz” dedi.

RUSYA SINIRINA GÖNDERİLEN DENİZALTILAR HAKKINDA DETAY VERMEDİ

Rusya ile ilişkiler hakkında da konuşan Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev ile yaşanan gerilimin ardından konuşlandırdığı iki nükleer denizaltının bölgede olduğunu söyledi. Denizaltıların nükleer enerjiyle mi çalıştığı ya da nükleer silah taşıyıp taşımadığına dair detay vermedi.

ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un Rusya’ya ziyaret gerçekleştireceğini açıklayan Trump, “Sanırım gelecek hafta Çarşamba ya da Perşembe günü gidecek” ifadelerini kullandı. Witkoff’un Moskova’ya hangi mesajı ileteceği sorusuna Trump, “Evet, insanların öldürülmeyeceği bir anlaşma yapmaları gerektiğini söyleyecek” yanıtını verdi.

Gümrük vergilerine de değinen Trump, “Ülkemizin halkına bir dağıtım ya da temettü yapılabilir” dedi.

Ayrıca Trump, önümüzdeki 3-4 gün içinde Çalışma İstatistikleri Bürosu’na yeni bir başkan atayacağını açıkladı.