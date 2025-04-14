Trump: İthal ilaçlara tarife uygulayacağım

Haber Merkezi

ABD Başkanı Donald Trump, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın açıklamasında 3 öne çıkan başlık yer aldı. Bunlar; Gümrük tarifeleri, İran problemi ve Ukrayna savaşı.

Gündem başlıklarına ilişkin Trump, şu ifadeleri kullandı:

"İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

İran problemini çözeceğim, İran nükleer silaha sahip olamaz.



İran bu hayalden vazgeçmeli, sert cevapla karşılacaklar.

İTHAL İLAÇLARA YENİ TARİFE

İthal ilaçlara tarife uygulayacağım. Tek yapmam gereken bir tarife uygulamak.

Bu çok uzak olmayan bir gelecekte olacak.

UKRAYNA SAVAŞI

Son olarak Ukrayna-Rusya arasında süren savaşa da değinen Trump, "Ukrayna'daki savaşı durdurmak için çok yakında önerilerim olacak." ifadelerini sarf etti.