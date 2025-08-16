Trump: Kalan işi tamamlamak Zelensky ve Avrupalı liderlere bağlı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan Fox News kanalına, Alaska'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirilen zirveyi değerlendirdi.

"ZELENSKY İLE PUTİN ARASINDA VE BENİM DE KATILACAĞIM BİR TOPLANTI DÜZENLENECEK"

"Birçok konuda anlaşmaya varıldı, çok fazla değil, bir veya iki önemli konu var halledilmesi gereken ama bence bunlar çözülebilir." diye konuşan Trump, sürecin gidişatına ilişkin ümitli olduğunu vurguladı.

Trump, bundan sonra Putin ile Zelensky arasında bir görüşme yapılabileceğine işaret ederek, "Zelensky ile Putin arasında ve benim de katılacağım bir toplantı düzenlenecek. Eğer isterlerse, bir sonraki toplantıda ben de orada olacağım. Bunun gerçekleşmesini sağlamak istiyorum ve bunu başarma şansımız oldukça yüksek." ifadelerini kullandı.

"ŞİMDİ BUNU HALLETMEK TAMAMEN DEVLET BAŞKANI ZELENSKY'E BAĞLI"

Bundan sonraki süreçte Zelensky ve Avrupalı liderlerin devreye girmesi konusunda ise Trump, "Şimdi bunu halletmek tamamen Devlet Başkanı Zelensky'e bağlı. Avrupa ülkeleri de biraz müdahil olmalı ama bu Zelensky'e bağlı." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, devam eden ve ilerleme kaydedilen görüşme sürecindeyken Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşünmediğini dile getirdi.