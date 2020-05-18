ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele hakkında konuşurken, yanındaki Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, maskesinin üzerinden burnunu karıştırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle mücadele aşı çalışmaları hakkında kurmayları ile birlikte açıklamalarda bulundu.

Ancak o sırada yanında bulunan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, kendisinden beklenmeyen bir şey yaptı.

MASKENİN ÜZERİNDEN BURNUNU KARIŞTIRDI

Takıldığı sırada maskenin üzerine dokunulmaması gerektiğini en iyi bilenlerden olan Dr. Anthony Fauci'nin, maskesinin üzerinden bir süre burnunu karıştırması dikkat çekti.

Trump konuştuğu sırada sağlık uzmanı burnunu karıştırdı