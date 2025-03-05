Trump, küresel ticaret savaşının kapısı araladı

AA

ABD Başkanı Donald Tramp'ın ekonomide aldığı kararlara veriler tepkiler, küresel ticaret savaşının sinyallerini veriyor.

Trump'ın ilk dönemindeki ticaret savaşları, ABD'li çiftçilere ağır darbe vurmuştu.

Çiftçiler ihracat satışlarında yaklaşık 27 milyar dolar kaybetmişti.

Yeni tedbirler ve karşı tedbirler yılda yaklaşık 2,2 trilyon dolar değerindeki ticari malları etkiliyor.

Analistlere göre, Donald Trump, "küresel ekonomiyi ateşe verebilecek bir oyun" oynuyor.

ABD NE YAPTI?

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesinin en önemli üç ticaret ortağı Çin, Kanada ve Meksika'ya yönelik gümrük vergileri açıkladı.

ÇİN

-Çin'e gümrük vergisi / Mevcut gümrük vergileri de iki katına çıkarılarak yüzde 10'dan 20'ye yükseltildi.

Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararname ile Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirdi. Tarife, 4 Şubat'ta yürürlüğe girmişti.

Trump, bugün, önceki kararnamede yaptığı değişiklikle, Çin'e yönelik gümrük vergilerini yüzde 10'dan yüzde 20'ye yükseltti.

Buna gerekçe olarak ise ABD'deki fentanil krizi gösterildi. Bu, daha önce yüzde 25'e varan mevcut tarifelere ek olarak yüzde 20'lik tarife anlamına geliyor.

KANADA

-Kanada'ya yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri / gümrük vergisi

MEKSİKA

-Meksika'ya yüzde 25 yeni ithalat tarifeleri / gümrük vergisi

AB

-AB'ye de yapılan tüm ithalata yüzde 10 ya da yüzde 20 gümrük vergisi uygulamak isteniyor.

KANADA NE KARŞILIK VERDİ?

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 20,7 milyar dolar değerindeki Amerikan ithalatına yüzde 25'lik acil gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

Trump'ın gümrük vergilerinin 21 gün sonra hala yürürlükte olması halinde 86,2 milyar dolar değerindeki mallara daha fazla gümrük vergisi uygulanacak.

Trudeau daha önce Kanada'nın ABD'den bazı alkollü içecekler, ev aletleri ve Florida'dan portakal suyunu hedef alacağını açıklayarak, "Tarifeler inanılmaz derecede başarılı bir ticaret ilişkisini bozacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Trudeau, Trump'ın görevdeki ilk döneminde imzaladığı ABD, Meksika ve Kanada arasındaki serbest ticaret anlaşmasını ihlal edeceklerini de belirtmişti.

MEKSİKA NE KARŞILIK VERDİ

Meksika Ekonomi Bakanlığı da bugün Mexico City'de ABD’ye karşı önlemleri açıklayacağını duyurdu.

Meksika ve Kanada, ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin Kuzey Amerika ekonomisi üzerinde çok daha ciddi etkileri olabileceği belirterek, ABD’deki otomobil, makine, enerji üreticilerinin ve tarımsal ürün işleyicilerinin bu ülkelerden ürünlere ihtiyacı olduğunu ifade etti.

ÇİN NE KARŞILIK VERDİ?

Çin Trump'ın tarife artışına yeni gümrük vergileri ve yaptırımlarla karşılık verdi.

Çin ise Trump'ın ithal tüm ürünlere gümrük tarifesi oranını yüzde 20'ye çıkarma kararına karşı, bu ülkeden ithal belirli tarım ve gıda ürünlerine ek gümrük vergisi getirerek ABD'li şirketlere yaptırımları duyurdu.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den kanatlı hayvan ile arpa, mısır ve pamuk gibi tarım ürünlerinin ithalatına yüzde 15, soya fasulyesi, domuz eti, dana eti, meyve, sebze ve süt ürünleri ithalatına ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirileceği bildirildi.

Yeni gümrük vergilerinin 10 Mart'tan itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilen açıklamada, "ABD'nin tek taraflı tarife kararı Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurallarını ihlal ediyor. Çin, DTÖ kurallarına uygun olarak meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacak, çok taraflı ticaret sistemini ve uluslararası ekonomik düzeni savunmayı sürdürecektir." denildi.

Çin karar kapsamında ABD'li 15 firmayı ihracat kontrol listesine ekledi, 10 ABD şirketini de Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'a silah satışı ve askeri iş birliğinde rolü olduğu gerekçesiyle "güvenilmez varlık listesine" aldı.

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü "Çin'in meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunacağını" duyurarak, ABD'nin ticaret ya da gümrük vergisi savaşı başlatmak istemesi halinde kendilerinin buna sonuna kadar direneceğine dikkati çekti.