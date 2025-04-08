'Trump, Meksika’daki uyuşturucu kartellerini İHA ile vuracak' iddiası

İHA

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Meksika üzerinden ABD’ye yönelik uyuşturucu trafiğini durdurmak amacıyla daha sert önlemler almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

ABD basınında, ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlere göre Trump, uyuşturucu kartellerini hedef almak için Meksika topraklarında insansız hava araçları (İHA) ile nokta operasyonları düzenlemeyi değerlendiriyor.

MEKSİKA DEVLET BAŞKANI: "MÜDAHALEYİ REDDEDİYORUZ"

Bu iddiaların ardından Meksika’dan net bir yanıt geldi. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, böyle bir müdahaleyi kesin bir dille reddettiklerini ifade etti. Sheinbaum, olası bir askeri hamlenin sorunları çözmeyeceğini vurgulayarak, “ABD ile güvenlik konusunda yapıcı bir diyalog içindeyiz. Washington’un tek taraflı ve askeri nitelikli bir girişimde bulunacağına ihtimal vermiyorum” dedi.