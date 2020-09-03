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    Trump, Müslümanlara terörist diyen sunucunun kovulmasını istedi

    Trump, Müslümanlara terörist diyen sunucunun kovulmasını istedi

    Bir televizyon kanalında Joy Reid'in "Müslüman teröristler" ifadesini kullanmasını eleştiren Trump, sunucunun kovulması gerektiğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 03.09.2020 - 02:56
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    MSNBC sunucusu Joy Reid, dün katıldığı bir televizyon yayınında Donald Trump ve destekçilerinin radikalleştiğini belirterek, bunun Müslüman ülkelerdeki kişilerin "terörize olmasına" benzediğini söyledi.

    Söz konusu yayının ardından Reid'in bu sözlerinin İslamofobik ve ırkçı olduğunu belirten birçok sosyal medya kullanıcısı, Reid'in Müslümanlar ile terörizmi bağdaştırmasına tepki gösterdi.

    Reid'in bu sözlerine son tepki Trump'tan geldi.

    Trump, Müslümanlara terörist diyen sunucunun kovulmasını istedi #1

    "YETENEKSİZ JOY REİD KOVULMALI"

    Trump, konuya ilişkin bir haberi alıntılayarak yaptığı Twitter paylaşımında, "Yeteneksiz Joy Reid, korkunç bir kelime olan 'Müslüman teröristler' ifadesini kullandığı için kovulmalı.

    MSNBC'de böyle bir yabancı düşmanlığı ve ırkçılık. Başka kim olsa hızla giderdi" ifadesini kullandı.

    Trump, Müslümanlara terörist diyen sunucunun kovulmasını istedi #2

     

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