Trump: NATO'yu güney sınırımızdaki kaçak göçmenlerden korumaya zorlamalıydık

NATO ittifakında küçük iç gerilimlere yol açmasıyla bilinen Donald Trump, dikkat çeken bir çıkışta bulundu.

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformu hesabından NATO'ya ilişkin açıklama yaptı.

"NATO'YU GÜNEY SINIRIMIZI KORUMAYA ZORLAMALIYDIK"

Açıklamada, NATO'ya üye ülkelerden birine yönelik silahlı saldırının, tüm üyelere yapılmış sayılmasını öngören 5. maddeye atıfta bulunan Trump, "Belki de NATO'yu test etmeliydik. 5. maddeyi yürürlüğe koymalı ve NATO'yu buraya gelip güney sınırımızı yasa dışı göçmenlerin istilalarından korumaya zorlamalıydık. Böylece çok sayıda sınır devriye ajanı, başka görevler için serbest kalabilirdi." ifadelerini kullandı.

İTTİFAKI ELEŞTİRMİŞTİ

Bu açıklamalar, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında, Avrupa Birliği liderlerinin, ABD'nin Grönland'ı satın alma girişimine yönelik eleştirilerinin ardından Trump'ın "NATO'nun ABD'nin arkasında tam anlamıyla durmadığı" yönündeki değerlendirmesini dile getirmesi sonrasında geldi.

"SORUN, ONLARIN BİZİM YANIMIZDA OLACAĞINDAN EMİN OLAMAMAMIZ"

Trump, Grönland'a ilişkin "NATO ile ilgili sorun, biz onların yanında yüzde 100 olacağımız halde, onların bizim yanımızda olacağından emin olamamamızdır." ifadelerini kullanmıştı.

"BARIŞ KURULU ÇOK ÖZEL"

Ancak 56. WEF toplantılarına katılan Trump, Davos'tan Washington'a dönerken, "Davos'ta inanılmaz zaman geçirdim. Grönland'ın nasıl şekilleneceği üzerinde çalışılıyor ve bu durum, ABD için harika olacak. Barış Kurulu ise dünyanın daha önce hiç görmediği bir şey ve çok özel." değerlendirmesinde bulunmuştu.