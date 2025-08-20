Trump: Netanyahu bir savaş kahramanı

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı bir radyo programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"NETANYAHU SAVAŞ KAHRAMANI"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında konuşan Trump, “İyi bir adam. Orada savaş veriyor… O bir savaş kahramanı, çünkü birlikte çalıştık. O bir savaş kahramanı. Sanırım ben de öyleyim.” dedi.

Trump, Netanyahu’yu savaştan sorumlu tutmaya yönelik girişimleri reddederek, “Onu hapse atmaya çalışıyorlar.” iddiasında bulundu.

Haziran ayında Trump, Netanyahu’nun yolsuzluk davasının düşürülmesi çağrısında bulunmuştu.

2020’den beri yargılanan Netanyahu, görevdeyken ceza davasıyla karşı karşıya kalan ilk İsrail başbakanı oldu.

UCM’DEN NETANYAHU VE GALLANT’A TUTUKLAMA EMRİ

Geçtiğimiz Kasım ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında Gazze’de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı.

İsrail ayrıca, kuşatma altındaki Gazze’de yürüttüğü yıkıcı savaş nedeniyle Uluslararası Adalet Divanı’nda (UAD) açılan soykırım davasıyla karşı karşıya.

Yerel yetkililere göre, İsrail’in Ekim 2023’ten bu yana sürdürdüğü saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 62 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Askeri operasyon, kıtlıkla yüz yüze kalan Gazze’yi harabeye çevirdi.

"REHİNELERİ KURTARAN KİŞİ BENDİM"

Trump ayrıca geçmişte Hamas ile yürütülen müzakerelerde İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için “çok çalıştığını” söyleyerek şunları demişti:

“Rehineleri kurtaran kişi bendim… O kadar çok mektup aldım ki; anne babalardan, çocukların kendilerinden, serbest bırakılan kişilerden… O insanlar geri dönemezdi, ama ben onları geri getirdim.”

Trump, Haziran ayında İran’ın nükleer tesislerine düzenlenen ABD hava saldırılarını da övdü.

Trump, nükleer tesisleri hedef alan saldırılara atıfta bulunarak, “Yani, o uçakları ben gönderdim… Pilotlar geldiler. Onları ödüllendirdim. O mükemmel operasyonla ilgili olan herkesle birlikte onları Oval Ofis’e getirdim… tam bir yok etme operasyonuydu.” dedi.

SCHUMER’İ ‘FİLİSTİNLİ SENATÖR’ İLAN ETTİ

Trump ayrıca Demokratlara da yüklenerek, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer’i Filistinlilerin tarafını tutmakla suçladı.

Trump, “Demokratların böyle olması inanılmaz. Mesela Schumer bir Filistinli. Şu anda bir Filistinli senatör. Biz ona New York’un Filistinli senatörü diyoruz.” ifadelerini kullandı.