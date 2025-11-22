Trump, Somalilerin 'geçici koruma statüsü'nü sonlandıracak

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından paylaşım yaptı.

Trump yaptığı paylaşımda, Somalili göçmenlerin de faydalandığı "geçici koruma statüsü" programına ilişkin açıklamada bulundu.

"SOMALİ ÇETELERİ O BÜYÜK EYALETİN HALKINI TERÖRİZE EDİYOR"

Trump, "Minnesota, Vali Waltz yönetiminde dolandırıcılık amaçlı kara para aklama faaliyetlerinin merkezi haline geldi. ABD Başkanı olarak Minnesota'daki Somalililer için Geçici Koruma Statüsü'nü (TPS Programı) derhal geçerli olmak üzere sonlandırıyorum. Somali çeteleri o büyük eyaletin halkını terörize ediyor ve milyarlarca dolar kayboluyor. Onları geldikleri yere geri gönderin. Bitti!" ifadelerini kullandı. Demokrat Vali Tim Walz ise yaptığı paylaşımda Trump'a cevap vererek, "Başkan'ın tüm bir topluluğu hedef almayı seçmesi şaşırtıcı değil. Konuyu değiştirmek için yaptığı şey bu." ifadelerine yer verdi.

Trump'ın açıklaması, bazı Cumhuriyetçi milletvekillerinin paylaştığı ve Somali'deki Eş-Şebab örgütünün Minnesota'da işlenen dolandırıcılıktan çıkar sağladığı yönündeki haberlerin ardından geldi.

TPS PROGRAMI

Somalililer için TPS programı, dönemin ABD Başkanı George HW Bush tarafından Eylül 1991'de başlatılmıştı. Program iç savaş veya doğal afetler nedeniyle evlerine güvenli bir şekilde dönemeyen, uygun yabancı uyruklu kişilere devlet koruması sağlıyor. 17 ülke başvuruya uygun durumda, ancak Trump yönetimi Venezuela ve Nikaragua da dahil olmak üzere birçok ülke için TPS uygulamasını sonlandıracağını duyurmuştu.

Trump'ın Demokrat selefi Joe Biden, Somalililerin uygunluk süresini 17 Mart 2026'ya kadar uzatmıştı. Minnesota'daki Somalililerin çoğu ABD vatandaşı ve ülke genelinde TPS statüsüne sahip yalnızca 705 Somali doğumlu bulunuyor.