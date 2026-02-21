Muğla'da görme engelli numarası yapan dilenci yakalandı

Muğla'da Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

Merkez Camisi önünde kendisini görme engelli gibi göstererek dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Ekipler tarafından yakalanan şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uygulandığı bildirildi.

Öte yandan dilencinin kaçma anı zabıta ekiplerince cep telefonuyla görüntülendi.