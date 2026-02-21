Muğla'da görme engelli numarası yapan dilenci yakalandı

Muğla'da kendisini görme engelli gibi göstererek dilencilik yaptığı belirlenen kişinin zabıta ekiplerini görünce kaçmaya başladığı anlar kayda alındı.
Muğla'da Fethiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri dilencilere yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
Merkez Camisi önünde kendisini görme engelli gibi göstererek dilencilik yaptığı belirlenen bir kişi, zabıta ekiplerini görünce kaçmaya çalıştı.
YAŞANANLAR KAMERADA
Ekipler tarafından yakalanan şüpheliye Kabahatler Kanunu kapsamında ceza uygulandığı bildirildi.
Öte yandan dilencinin kaçma anı zabıta ekiplerince cep telefonuyla görüntülendi.
