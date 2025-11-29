Trump: Uykucu Biden’in otomatik imzayla attığı tüm belgeler geçersiz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, eski Başkan Joe Biden yönetimini hedef alarak, Autopen (otomatik imza) ile imzalanan tüm başkanlık belgelerini geçersiz kıldığını açıkladı.

"HİÇBİR HUKUKİ ETKİSİ YOK"

Trump, "Uykucu Joe Biden" tarafından imzalanan belgelerin yaklaşık yüzde 92'sinin otomatik imza cihazı ile atıldığını öne sürerek, "Bundan böyle geçersizdir, hiçbir hukuki etkisi yoktur" dedi.

Otomatik imza cihazının ABD Başkanı'nın açık ve özel onayı olmadan kullanılamayacağını belirten Trump, "Oval Ofis’teki güzel masanın etrafında Biden’ı kuşatan Radikal Sol deliler, başkanlığı onun elinden aldı." ifadelerini kullandı.

"DAHİL OLDUĞUNU SÖYLERSE YEMİN ALTINDA YALANCI ŞAHİTLİKTEN YARGILANACAK"

Biden tarafından bizzat imzalanmamış tüm başkanlık kararnamelerini iptal ettiğini açıklayan Trump, "Autopen'i kullanan kişiler bunu yasa dışı biçimde yaptı. Joe Biden Autopen sürecine dahil değildi ve dahil olduğunu söylerse yemin altında yalancı şahitlikten yargılanacaktır." diye konuştu.