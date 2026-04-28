Trump ve Serena Williams kortta buluştu: Tenis oynadıkları anlar paylaşıldı

ABD’de dikkat çeken bir buluşma, spor ve siyaset dünyasını aynı karede bir araya getirdi. Donald Trump, dünya tenisinin en tanınan isimlerinden Serena Williams ile kortta tenis oynadığı anları kamuoyuyla paylaştı.

Paylaşılan videoda, Trump’ın Virginia eyaletinde bir tenis performans merkezinin açılışına katıldığı görüldü. Açılışın ardından gerçekleşen etkinlikte spor ve davet atmosferi ön plandaydı.

KORTTA SÜRPRİZ EŞLEŞME

Etkinlik kapsamında Trump, tesise yakın bir noktada bulunan Trump National Golf Club kortlarında Serena Williams ile tenis oynadı.

Görüntülerde; Trump’ın takım elbisesiyle kortta yer aldığı, ancak oyun sırasında ayakkabılarını çıkardığı dikkat çekti.

Trump, tenis oynadığı anlara ilişkin videoyu kendi sosyal medya hesabından paylaşarak etkinliği takipçilerine duyurdu. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

SIRA DIŞI BULUŞMA

Spor dünyasının efsane isimlerinden Serena Williams ile ABD Başkanı Donald Trump’ın aynı kortta yer alması, hem spor hem de siyaset çevrelerinde ilgiyle karşılandı.

Yaşanan bu sıra dışı buluşma, tenis kortunu bir kez daha gündemin merkezine taşıdı.