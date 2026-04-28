Pentagon’dan kritik uyarı: ABD’nin füze savunma kalkanı yetersiz kalıyor

ABD Savunma Bakanlığı’ndan gelen değerlendirmeler, ülkenin füze savunma kapasitesine ilişkin önemli tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

Pentagon yetkilileri, mevcut sistemlerin yeni nesil tehditler karşısında yetersiz kaldığını belirtirken, planlanan “Altın Kubbe” savunma projesine stratejik bir ihtiyaç olarak dikkat çekti.

"FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ, ETKİNLİĞİNİ KAYBEDİYOR"

Sputnik'in haberine göre; ABD Savaş Bakan Yardımcısı Mark Berkowitz, mevcut füze savunma altyapısının gelişen tehditler karşısında giderek etkisini yitirdiğini ifade etti.

Berkowitz, “Füze savunma sistemimiz sınırlı ve gelişmiş tehditlerin ortaya çıkmasıyla etkinliği azalıyor.” sözleriyle mevcut yapının zafiyetlerine dikkat çekti.

HİPERSONİK VE GELİŞMİŞ FÜZELER KARŞISINDA YETERSİZLİK

Yetkili açıklamasında, ABD’nin mevcut sistemlerinin hipersonik silahlar, gelişmiş seyir füzeleri ve büyük ölçekli balistik füze saldırıları karşısında yalnızca sınırlı bir koruma sağlayabildiğini belirtti.

Bu durumun, savunma stratejisinde yeni teknolojilere duyulan ihtiyacı artırdığı vurgulandı.

"ALTIN KUBBE" PROJESİ STRATEJİK ÖNCELİK

Berkowitz, ABD Başkanı Donald Trump’ın gündeme getirdiği “Altın Kubbe” savunma sisteminin hayati önem taşıdığını savundu.

Sistemin kara, deniz ve uzay tabanlı unsurları içereceği ve çok katmanlı bir savunma ağı oluşturmasının hedeflendiği belirtildi.

Trump ise daha önce yaptığı açıklamalarda, projenin ikinci başkanlık döneminin sonuna kadar devreye alınmasının planlandığını ifade etmişti.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE STRATEJİK ENDİŞELER

Söz konusu proje uluslararası alanda da tartışma yaratırken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Altın Kubbe” sisteminin küresel stratejik istikrar açısından ciddi riskler barındırabileceğini dile getirmişti.

Lavrov, projenin silahlanma dengelerini olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulunmuştu.

SAVUNMA YARIŞINDA YENİ DÖNEM

Pentagon’dan gelen bu değerlendirmeler, küresel ölçekte hızla gelişen hipersonik silah teknolojileri karşısında mevcut savunma sistemlerinin yeniden yapılandırılması gerekliliğini gündeme taşıdı.

Uzmanlar, ABD’nin yeni nesil tehditlere karşı daha kapsamlı ve çok katmanlı bir savunma mimarisi geliştirmek zorunda olduğuna dikkat çekiyor.