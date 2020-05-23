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Trump, Virginia'da golf oynadı
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsün ülkesindeki etkisini sürdürdüğü sıralarda golf keyfinden ödün vermedi.
- Haber Merkezi
- 23.05.2020 - 22:59
Çin'den başlayarak dünyaya yayılan koronavirüs salgını, 5 milyondan fazla insanı hasta etti, 300 binden fazla insanı da öldürdü.
SALGINA RAĞMEN GOLF KEYFİNE DEVAM
Salgının yeni merkezi haline gelen, 100 binden fazla insanın hayatını kaybettiği, yaşanan yeni vaka ve ölümlerin gölgesinde normalleşme adımlarını sürdüren ABD'de Başkan Donald Trump, stres atmak için olacak ki, golf gezisine çıktı.
Trump, Virginia'da kendisine ait golf kulübünde kulüp üyeleriyle oynarken görüntülendi.