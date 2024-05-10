Kartal’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı Kırmızı ışıkta geçen ambulans, yol kesişiminde bir ticari araç ile çarpıştı. Ambulansta bulunan şoför ve 2 sağlık görevlisi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İHA

İstanbul'un Kartal ilçesine bağlı Çanakkale Caddesi ile Doğu Caddesi kesişiminde Osman isimli ambulans sürücüsü, Çanakkale Caddesi'nde seyir halinde olduğu esnada kırmızı ışık yanmasına rağmen ilerlemek istedi.

O sırada Doğu Caddesi'nden Çanakkale Caddesi'ne girmekte olan hafif ticari araç ile ambulans çarpıştı.

4 kişi yaralandı

Ambulansta bulunan A. T. ve B. K. isimli sağlık görevlileri, ambulansın sürücüsü ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

3 yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, ayağından hafif yaralanan ambulansın sürücüsü ise olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye gitti.

Maddi hasar meydana geldi

İki araçta da maddi hasar meydana gelirken hafif ticari araç, kazanın etkisiyle refüje çıktı.

Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı.

Trafik önlemi alındı

Polis ekipleri, bölgede trafiğin güvenli şekilde sağlanması için önlem aldı.

Öte yandan ambulansta, kaza esnasında herhangi bir yaralının taşınmadığı ve içerisinde sadece sağlık görevlilerinin olduğu öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)