Trump: Witkoff ve Kushner ile muhatapları dün gece görüştü

Orta Doğu'da savaş 24'üncü gününde devam ederken hareketli bir gün yaşanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile görüşmelerin iyi ve verimli geçtiğini söylerken enerji tesislerine yönelik saldırıların 5 günlüğüne durdurulduğunu söyledi.

Trump'ın açıklamasının ardından petrol fiyatlarında sert bir düşüş yaşandı.

İRAN GÖRÜŞME İDDİALARINI YALANLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile son iki gün boyunca Orta Doğu'daki düşmanlıklarımızın tam ve kesin çözümüne yönelik çok iyi ve verimli görüşmeler gerçekleştirildi" açıklamasına Tahran'dan yalanlama gelse de taraflar arasında temasların, arabulucular tarafından sürdürüldüğü belirtiliyor.

"ANLAŞMA YAPMAYI ÇOK İSTEDİLER"

ABD Başkanı Donald Trump, Fox Business Network'e telefonla bağlanarak verdiği röportajda, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile muhatapları arasındaki son görüşmelerin dün gece gerçekleştiğini bildirdi.

Trump, "İran anlaşma yapmayı çok istedi. Bu beş gün ya da daha kısa sürede gerçekleşebilir." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DE SÜRECE DAHİL OLDU

ABD merkezli haber sitesi Axios'un iddiasına göre; Türkiye, Mısır ve Pakistan, son iki gün içinde ABD ile İran arasında mesaj alışverişine aracılık etti.

Kaynaklara göre, üç ülkenin üst düzey yetkilileri, Beyaz Saray temsilcisi Steve Witkoff ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Kaynaklar, arabuluculuk çabalarının sürdüğünü ve ilerleme kaydedildiğini, görüşmelerin savaşın sona erdirilmesi ve kalan tüm sorunların çözümüne odaklandığını belirtti.