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    Trump, yarın Florida'da erken oy kullanacak

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım başkanlık seçimleri için 24 Ekim Cumartesi günü Florida'da 'erken oy' kullanacağı açıklandı.
    • AA
    • 23.10.2020 - 02:26
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    Trump, yarın Florida'da erken oy kullanacak

    Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın 24 Ekim Cumartesi günü ikametgahının da kayıtlı olduğu Florida'nın West Palm Beach şehrinde olduğunu belirtti.

    "ERKEN OY" SÜRECİ PAZARTESİ BAŞLIYOR

    Florida'da "erken oy" sürecinin pazartesi günü başladığını anımsatan Deere, Trump'ın cumartesi günü oyunu burada kullanacağını kaydetti.

    Florida aynı zamanda 3 Kasım seçimlerinin kaderini belirleyecek kritik eyaletlerin başında geliyor.

    Real Clear Politics'e göre, eyalette Biden, Trump'ın 2,1 puan önünde görünüyor.

    Trump, yarın Florida da erken oy kullanacak #1

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