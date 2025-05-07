Trump yönetimi, Rümeysa Öztürk'ün serbest bırakılmasını engellemek istiyor

REUTERS

ABD'de doktora öğrencisi olan Rümeysa Öztürk, 25 Mart'ta ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanları tarafından gözaltına alındı.

Filistin'e destek protestolarına katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Öztürk'ün, federal yargıç kararı üzerine Lousiana'daki gözaltı merkezinden Vermont'a nakledilmesi bekleniyordu.

Serbest bırakılması beklenen Öztürk'ün tutukluğunun devamı için Trump yönetimi harekete geçti.

NAKLİNE KARŞI ÇIKILDI

ABD Adalet Bakanlığı, Tufts Üniversitesi öğrencisi Rümeysa Öztürk’ün Louisiana’daki gözaltı merkezinden kefalet duruşması için Vermont’a nakledilmesine karşı çıktı.

Aynı zamanda, Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahsun Mahdawi’nin geçen hafta verilen tahliye kararının durdurulması için ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi’ne başvuruda bulundu.

TEMYİZ MAHKEMESİ'NE BAŞVURDULAR

Arizona eyaletinden Başsavcı Yardımcısı Drew Ensign, söz konusu kararların Vermont’taki yargıçlarca verilmemesi gerektiğini savunarak, göçmenlik temelli itirazların yalnızca göç mahkemelerinde ele alınabileceğini belirtti.

Ensign, Öztürk’ün naklinin engellenmesini ve Mahdawi’nin yeniden tutuklanmasına izin verilmesini talep etti.

ÖĞRENCİLERİN GÖZALTI SÜRECİ

Fulbright bursiyeri olan ve F-1 öğrenci vizesiyle ABD’de bulunan Rümeysa Öztürk, geçen yıl üniversitesinin öğrenci gazetesinde kaleme aldığı yazıda İsrail’le bağlantılı şirketlerle iş birliğine son verilmesini ve Filistinlilere yönelik "soykırımın" tanınmasını istemişti.

Batı Şeria doğumlu Mahdawi ise, Gazze’deki savaşa karşı duruşu ve öğrenci protestolarındaki rolü nedeniyle, ABD vatandaşlığı başvurusu için gittiği görüşme sırasında gözaltına alındığını ifade etti.